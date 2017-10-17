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ЛНР: ВСУ нарушили «режим тишины» 10 раз

Происшествия

В апреле 2014 года на Украине вспыхнула гражданская война

ЛНР: ВСУ нарушили «режим тишины» 10 раз
Иллюстрация: Torange.biz
Патроны

Луганск, 17 октября 2017, 08:28 — REGNUM  Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки нарушили режим тишины в Луганской Народной Республике (ЛНР) 10 раз. Об этом, как передает «ЛуганскИнформЦентр», сообщили в оборонном ведомстве республики.

«Обстрелам подверглись районы поселков городского типа Калиново и Донецкий, поселка Красный Яр, сел Желобок, Пришиб, Пахалевка и Лзовое, а также окрестности памятника князю Игорю у Станицы Луганской», — говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские силовики во время обстрела использовали противотанковые ракетные комплексы, станковые противотанковые гранатометы СПГ, автоматические станковые гранатометы АГС, минометы и стрелковое оружие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2014 года на Украине вспыхнула гражданская война после того, как жители Донбасса не поддержали госпереворот в Киеве.

Новые власти Украины направили армию и националистические батальоны против мирных жителей Луганской и Донецкой областей.

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Гражданская война на Украине