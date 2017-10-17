В Москве автомобиль насмерть сбил дорожных рабочих

Москва, , 08:18 — REGNUM В центре Москвы автомобиль насмерть сбил двух дорожных рабочих в ночь на 17 октября, сообщает пресс-служба столичного управления ГИБДД.

Инцидент произошел около 2:00 на выезде из Новоарбатского тоннеля. Автомобиль «Лада» наехал на группу дорожных рабочих, которые проводили ремонт проезжей части.

В результате двое из них скончались на месте, еще один госпитализирован.

На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов. Выясняются обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали в результате аварии с участием легковых автомобилей и уборочной машины в Печатниках.

ДТП произошло на пересечении улицы Шоссейная и Курьяновского бульвара. BMW и Nissan столкнулись с автомобилем городской уборочной техники.

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