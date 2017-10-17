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Ассанж назначил награду за информацию об убийстве журналистки на Мальте

Происшествия

Журналистка погибла накануне при взрыве автомобиля

Ассанж назначил награду за информацию об убийстве журналистки на Мальте
Espen Moe
Джулиан Ассанж

Валлетта, 17 октября 2017, 07:15 — REGNUM  Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж назначил награду в €20 тыс. за информацию, которая поможет в расследовании убийства журналистки Дафны Каруаны Галиции, погибшей накануне на Мальте. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Потрясен информацией о гибели мальтийской журналистки и блогера Дафны Каруаны Галиции, которая была убита недалеко от собственного дома с помощью бомбы, — написал Ассанж. — Я предлагаю вознаграждение в €20 тыс. евро за информацию, которая поможет найти ее убийц».

Напомним, 53-летняя журналистка погибла накануне при взрыве автомобиля, выезжая из своего дома на Мальте. Ранее Галиция занималась изучением «Панамского дела», материалы которого содержали данные об офшорных счетах, в том числе мировых лидеров.

Также девушка вела блог, в котором нередко критиковала правительство, обвиняя правящую элиту в коррупции. Детали гибели журналистки неизвестны, однако местные СМИ квалифицируют происшествие как убийство.

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