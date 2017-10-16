Вторник, 17 Октября 2017 года
00:50:06 МСК

Неизвестный напал с ножом на пассажиров лондонского метро

Происшествия

В результате инцидента пострадали три человека

Неизвестный напал с ножом на пассажиров лондонского метро
Enrico Donelli
Метро

Лондон, 16 октября 2017, 23:59 — REGNUM  Три человека получили ранения в результате нападения мужчины, вооружённого ножом, в лондонском метро, передаёт 16 октября The Independent.

Как сообщается, инцидент произошёл на станции метро Parsons Green в вечерний час пик.

Подробностей произошедшего на данный момент не приводится. Полиция пока не сообщала о задержании нападавшего.

По сообщениям очевидцев, вход на станцию в настоящее время закрыт, прилегающая территория оцеплена полицией.

В Скотленд-Ярде заявили, что не пока не рассматривают произошедшее как террористический акт.

Напомним, 15 сентября на этой же станции лондонского метро произошёл взрыв. Самодельное взрывное устройство сработало неудачно, жертв удалось избежать.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
ЧП в метрополитене