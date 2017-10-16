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По факту смерти актёра Дмитрия Марьянова возбуждено уголовное дело

Происшествия

Дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей»

По факту смерти актёра Дмитрия Марьянова возбуждено уголовное дело
Цитата из т/с «Боец». реж. Евгений Серов. 2004. Россия
Дмитрий Марьянов

Москва, 16 октября 2017, 18:52 — REGNUM  Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели в Подмосковье актёра Дмитрия Марьянова. Об этом 16 октября сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Как сообщается, в ходе проведённой доследственной проверки следователями были выявлены признаки преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК России «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей».

Уголовное дело возбуждено «в целях всестороннего изучения обстоятельств случившегося, а также для оценки качества и оперативности оказания медицинской помощи погибшему», отметили в СК.

В настоящее время следователи устанавливают всех обстоятельства произошедшего и конкретных виновных лиц.

Напомним, 47-летний актёр Дмитрий Марьянов скончался вечером 15 октября в городе Лобня Московской области после того, как медики отказались оперативно оказать ему медицинскую помощь.

По сообщениям СМИ, друзья актера 20 минут уговаривали врачей скорой помощи выехать к Марьянову, которому внезапно стало плохо. Медики заявили, что не могут оперативно приехать из-за большого количества других вызовов.

Между тем, в пресс-службе Минздрава Московской области сообщили, что вызов скорой помощи был отменён теми, кто сделал его несколькими минутами ранее: они заявили, что сами повезут актёра в больницу

По неофициальной информации, причиной смерти Дмитрий Марьянова стал оторвавшийся тромб.

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