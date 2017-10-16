Первое в России уголовное дело о допинге в спорте заведено в Чувашии

Чебоксары, , 17:23 — REGNUM В Чебоксарах медицинский работник стал фигурантом уголовного дела по статье об использовании в отношении спортсмена запрещенной субстанции или метода. Об этом ИА REGNUM сообщил начальник пресс-службы МВД по Чувашии Олег Ашнин.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Под уголовное преследование попал медицинский работник. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей 230.2 УК РФ («Использование в отношении спортсмена субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте»).

Уголовное дело находится в производстве отдела дознания одного из чебоксарских отделов полиции.

«Ведётся дознание. Окончательное решение по данному делу ещё не принято», — сообщил Олег Ашнин.

Отметим, что статья 230.2 введена в уголовный кодекс в 2016 году. За использование в отношении спортсмена (вне зависимости от его согласия) запрещённых субстанций или методов тренеру или специалисту по спортивной медицине грозит штраф до 1 млн рублей, либо ограничение свободы до двух лет, либо лишение свободы до одного года. Если преступление повлечёт по неосторожности смерть спортсмена или иные тяжкие последствия, то злоумышленнику грозит ограничение свободы на срок до 3 лет, либо принудительные работы до 3 лет или лишение свободы на срок до 3 лет.

Ранее в прессе отмечалось, что это первое в России уголовное дело по статье об использовании допинга в отношении спортсмена.