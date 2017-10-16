В Воронеже убийцу приговорили к пожизненному заключению

Воронеж, , 15:52 — REGNUM Суд приговорил к пожизненному заключению 34-летнегоВиктора Коваленко, который убил своего знакомого и его мать, а также нанес травмы 4-летнему мальчику, сообщили в пресс-службе СУ СК Воронежской области 16 октября.

20 мая 2016 года в квартире многоэтажного жилого дома в Воронеже были обнаружено тело 28-летнего мужчины и 61-летней матери с признаками насильственной смерти. Сын погибшего мужчины был госпитализирован с травмами головы и остался жив. 4-летнего мальчика в подъезде рядом с квартирой, в которой произошло убийство, увидела местная жительница. Войдя в квартиру, она обнаружила тела. На кухне были включены газовые конфорки. Женщина выключила газ и вызвала скорую помощь и полицейских.

Сотрудники следственного отдела, совместно с ФСБ и полицией обнаружили злоумышленника, который пытался покинуть территорию России. Им оказался 33-летний Виктор Коваленко. Во время допроса убийца дал признательные показания. Коваленко сообщил, что 16 мая 2016 года он познакомился с потерпевшим, с которым стал распивать спиртные напитки. В ходе разговора выяснилось, что злоумышленнику негде было переночевать, на что собутыльник пригласил Коваленко пожить у себя. 18 мая мужчины поссорились, так как пострадавший стал предъявлять собутыльнику претензии по поводу бесплатного проживания. В ходе ссоры злоумышленник нанес противнику удары топором в области головы и шеи. От полученных травм молодой человек скончался. После убийства Коваленко собрал вещи и, похитив ноутбук, пытался скрыться с места происшествия, но в этот момент в квартиру вошла мать потерпевшего с 4-летним внуком. На вопрос женщины, где ее сын, убийца сказал, что он находится в комнате. Когда бабушка с внуком зашла в комнату, Коваленко взял топор и нанес женщине несколько ударов в область головы и шеи. Убийство произошло в присутствии мальчика, который убежал на кухню. Преступник настиг ребенка и также нанес удары топором по голове, после чего начал душить жертву. Мальчик потерял сознание, и злодей, полагая, что жертва скончалась, включил газ на кухонной плите и покинул место преступления.

Свою вину Коваленко признал.

Суд приговорил убийцу к пожизненному заключению с отбыванием наказания в колонии особого режима.

Читайте ранее в этом сюжете: Дело «тверского стрелка» рассмотрят в Верховном Суде России