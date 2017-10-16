В Буденновске исправят ошибку на памятнике букварю

Буденновск, Ставропольский край, , 15:22 — REGNUM В администрации города Буденновска признали, что если надпись на памятнике букварю, установленному недавно рядом со школой № 2, содержит орфографическую ошибку, то ее необходимо быстро исправить, сообщила 16 октября изданию NewsTracker заместитель главы администрации города Буденновска Марина Буримова.

«Мы с вами прекрасно понимаем, что на таких памятниках ошибок не должно быть. Чему же мы учим детей? Мы уже звонили в школу и, если там действительно ошибка, они либо снимут табличку для переделки, либо быстро отработают», — сказала Буримова.

Напомним, памятник букварю был открыт в Буденновске 15 октября. Пользователям социальных сетей он показался милым, но довольно быстро обнаружилось, что надпись на табличке — фраза древнеримского писателя Петрония «Чему бы ты ни учился, ты учишься для себя» — содержит ошибку. Ее написали с частицей «не».

По правилам русского языка, частица «ни» ставится перед сказуемым в придаточных предложениях для усиления утвердительного смысла. Таким образом, памятник букварю получился двусмысленным.

Ранее похожую символическую ошибку допустили на памятнике конструктору российского оружия Михаилу Калашникову в Москве. На одной из плит постамента памятника Калашникову был изображён чертёж не легендарного АК-47, а немецкой винтовки StG 44 конструктора Хуго Шмайссера, использовавшаяся вермахтом и СС в годы Великой отечественной войны.

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