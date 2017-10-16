В Рязани задержан участник банды, подозреваемый в убийстве

Рязань, , 15:18 — REGNUM В Рязани задержан четвертый участник банды, которая орудовала на территории Москвы с 2009-го по 2012 год. Об этом сообщает главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по столице.

«Установлен и задержан в городе Рязани четвертый участник банды — 38-летний житель Московской области», — говорится в сообщении.

По данным следствия, 7 марта 2009 года подозреваемый участвовал в разбойном нападении на квартиру в Заревом проезде в Москве, в ходе которого были жестоко убиты трое человек. Из квартиры также было похищено имущество на 2 млн 96 тысяч рублей.

В настоящее время мужчину заключили под стражу, ему предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, ранее сотрудникам правоохранительных органов удалось установить причастность трех других членов банды к убийству 9 человек.

«В 2014 году приговором суда … (члены банды) признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст.209 УК РФ (бандитизм), п.п. «а, ж, з» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство), ч.4 ст.162 УК РФ (разбой), ч.3 ст.222 УК РФ (незаконный оборот огнестрельного оружия)», — говорится в сообщении.