Боевики ИГИЛ* взяли на себя ответственность за ракетный удар по Израилю

Каир, , 14:14 — REGNUM Террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла на себя 16 октября ответственность за ракетный обстрел территории Израиля с территории Синайского полуострова, сообщает Agence France-Press.

С таким заявлением боевики выступили в сообщении своего агентства Amaq. Радикалы отметили, что ракетный удар из установок «Градов» «имел своей целью еврейскую общину», проживающую в регионе Эшколь.

Удар был нанесен вечером 15 октября поблизости от границы. По данным армии страны, в результате нападения никто не погиб, он также не вызвал значительных разрушений.

Напомним, филиал террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Египте ведет активную террористическую деятельность на Синайском полуострове Египта, совершая регулярные нападения на блокпосты полиции и армии страны.