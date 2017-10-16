Шесть человек погибли в результате теракта на Синайском полуострове

Каир, , 13:59 — REGNUM Четверо полицейских и два мирных жителя погибли, еще 22 человек получили ранения 16 октября в результате нападения на блокпост в египетской провинции Северный Синай, сообщает Reuters.

Такая информация поступила от источников в силах безопасности страны и очевидцев. Инцидент произошел в столице провинции городе Эль-Ариш.

По словам свидетелей произошедшего, исламисты были на пяти внедорожниках. Они открыли огонь по сотрудникам полиции поблизости от филиала государственного банка страны.

«Боевики вели беспорядочную стрельбу на улицах, как будто они что-то праздновали. Некоторые из них поднимали черные флаги («Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)). Они поездили по улицам приблизительно 20 минут, после чего исчезли», — отметил один из очевидцев.

Напомним, это уже не первое нападение боевиков-исламистов в этом регионе. В частности, днем ранее, 15 октября, боевики совершили ряд нападений на блокпосты армии и полиции, в результате чего погибло девять человек.

Ответственность за акт насилия взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).