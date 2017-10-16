В Алтайском крае будут судить парня за смертельное падение девочки с лошади

Барнаул, , 13:58 — REGNUM Перед судом предстанет молодой человек, обвиняемый в причинении смерти 7-летней девочке, упавшей с лошади и получившей травмы, несовместимые с жизнью, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Алтайскому краю 16 октября.

По версии следствия, 22-летний молодой человек, не имея законного разрешения, организовывал в поселке Катунь Алтайского края конные прогулки.

14 августа 2017 года его услугами решила воспользоваться семья из Барнаула. Во время прогулки в качестве сопровождающего инструктора был назначен 11-летний мальчик. Мероприятие предусматривало, что колонна из семи лошадей будет расцеплен, и наездники смогут самостоятельно продолжить прогулку. Несовершеннолетний инструктор начал распрягать упряжки, но в результате его действий первый конь, находящейся в колонне, резко побежал в сторону и увлек за собой еще двух лошадей. В результате быстрого хода коня, 7-летняя девочка не удержалась и упала, получив травмы, от которых скончалась в карете скорой помощи.

Организатор прогулок вину признал в полном объеме, и ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Читайте ранее в этом сюжете: Туристка из Германии упала с лошади на Камчатке