Александр Казаков, , 13:14 — REGNUM

После некоторого затишья на РФ вновь обрушилось новое «цунами телефонного минирования». Интересно, что звонящие опробовали новую тактику — адресную атаку на конкретное крупное коммерческое учреждение в лице «Райффайзенбанка». 12 октября после звонка о заложенной бомбе были эвакуированы все офисы банка (а в России их, по официальной информации, 179) и call-центр.

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6 октября «телефонные террористы» поставили своеобразный рекорд — из-за их звонков с угрозами в Москве были эвакуированы 100 тыс. человек из более чем 100 объектов (общее число эвакуированных вследствие таких атак с 10 сентября по 10 октября составило 960 тыс. человек по всей стране). «Минировали» торговые центры, аэропорты, вокзалы…

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Эта необъявленная война против России идет с 10 сентября, и за месяц к 10 октября из-за звонков с угрозами были эвакуированы 2340 объекта в 144 городах. Помимо мощнейшего психологического насилия над нашими гражданами, у этих атак есть вполне конкретные экономические результаты. За первую неделю, с 10 по 17 сентября, по данным силовых ведомств, подвергшиеся атакам учреждения понесли убытки в 300 млн рублей. Ущерб же от «минирования» за месяц, с учётом усиления его масштабов, тянет миллиарда на полтора.

Слишком масштабно для обычных телефонных хулиганов! И слишком хорошо технически обеспечены — с помощью IP-телефонии и прочего — их атаки, если за месяц «минёров» не смогли выявить и задержать даже специалисты из спецслужб.

Кто и какие цели может преследовать таким путём, можно лишь предполагать. Например, представители радикальной оппозиции из «Артподготовки» бежавшего за рубеж блогера Вячеслава Мальцева (кстати, по данным ФСБ, атаки осуществляет группа россиян, живущих за границей). Он ещё несколько лет назад назначил на 5 ноября 2017 года дату революции в России, отказываясь объяснить, как она произойдёт. 8 октября его сторонники призывали в соцсетях к установке палаток на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге (под лозунгами «Можем повторить» революцию и «5.11.2017»), а 12 октября попытались поджечь (принеся для этого с собой в центр города канистру с бензином!) арт-объект на Манежной площади в Москве. То есть, по их логике, «чем хуже, тем лучше».

Тем более, что эвакуация отвлекает на себя силы полиции, МЧС, Росгвардии, ФСБ. В какой-то момент оппозиционеры могут воспользоваться тем, что практически все силовики будут заняты спасением людей, и попытаться выйти на площади. Лет пять назад, кстати, теории «истощения сил и терпения силовиков» путём постоянного «дёргания» на ложные вызовы имела хождение в среде радикалов, пропагандировалась в блогах и так далее.

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Однако это лишь версии. Фактом же является необходимость осознания того, что войны сейчас ведутся и без выстрелов орудий. В 1998 году международные спекулянты дали всем понять, что можно обрушить экономику целых стран (чем-либо неугодных Западу) через биржи. Сейчас развитие IP-телефонии, когда call-центр в США работает через аутсорсинг работников в Индии, предоставило новые инструменты для «нелетальной» войны. Можно предположить, что сейчас происходит их опытное апробирование на России.

Очевидно также, что «телефонные террористы» — как и их собратья с бомбами — стремятся посеять в обществе панику, продемонстрировать неспособность противодействовать им и защитить нашу безопасность правоохранительных органов. Вывести ситуацию «в пике» до состояния полного хаоса, когда «встанут» из-за постоянной эвакуации банки, транспорт, госучреждения. До разрушительного взрыва эмоций, раскола общества на части, до поиска отчаявшимися людьми готовой спасти их политической силы или персоны. Кстати, вполне себе революционная стратегия, что заставляет вспомнить о высказанной выше версии.

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К счастью, наше общество имеет достаточный «запас прочности», выдержавший реальные атаки террористов в 1999-м, 2004-м, 2010-м и 2013-м годах. Но кто знает, что произойдёт, если такие телефонные атаки будут продолжаться ещё месяцами и месяцами? Не ищут ли как раз их организаторы «точку излома» в психологии россиян?

Одним словом, повторю, нельзя относиться к действиям этих «телефонных террористов» просто как к проделкам хулиганов. Их необходимо воспринимать со всей серьёзностью как инструмент войны с нами, и приложить все силы для обнаружения «минёров», но и, что гораздо важнее, для ликвидации подобных брешей в защите нашей страны в будущем.