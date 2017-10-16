Пожар на шахте в Пермском крае: эвакуированы 270 человек

Соликамск, Пермский край, , 12:43 — REGNUM В Соликамске после возгорания на одной из шахт по добыче калийной соли эвакуированы более 270 человек, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Отмечается, что возгорание произошло 16 октября в 12:38 по местному времени (10:38 мск). На место происшествия выехали пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.

«Жизни и здоровью людей ничего не угрожает. Эвакуация проводится в штатном режиме», — добавили в ведомстве.

По данным местных СМИ, в момент инцидента под землей находились 297 человек.

Дальнейшая информация уточняется.