В смерти шестиклассника на уроке физкультуры в Чечне обвиняют учителя

Грозный, , 12:22 — REGNUM Трагедией завершился урок физкультуры в гимназии №2 в Заводском районе города Грозного. Во время занятий на ученика шестого класса упали футбольные ворота. Ребенок получил травму головы и скончался по дороге в больницу.

Происшествие случилось 6 октября. По данному факту прокуратура организовала доследственную проверку. По ее результатам Следственный комитет возбудил уголовное дело, сообщили ИА REGNUM 16 октября в ведомстве. Подозреваемым в причинении смерти по неосторожности стал учитель физкультуры, который проводил урок. Следствие считает, что он допустил халатность при исполнении своих профессиональных обязанностей.

Как установлено, металлические ворота для игры в мини-футбол не были закреплены и поэтому опрокинулись на ребенка. В соответствии с должностной инструкцией на учителе физкультуры лежала ответственность за подготовку спортивной площадки и инвентаря.

Безопасность детей во время урока не была обеспечена «вследствие преступной небрежности» учителя, который «оставил учащихся без присмотра во время урока физкультуры», считают в СКР.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Правовая оценка действиям руководства школы по обеспечению условий безопасности школьников во время занятий будет дана после его окончания.

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Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2017 года в селе Орда Пермского края из-за падения футбольных ворот попала в больницу с тяжелыми травмами 11-летняя девочка. Она пыталась залезть на ворота для мини-футбола, карабкаясь по сетке, но незакрепленная конструкция перевернулась и придавила ее.

Еще один несчастный случай по той же причине — из-за незакрепленных ворот — произошел в июле 2017 года в селе Тигиль на Камчатке. Ворота упали на восьмилетнего мальчика. С открытой раной головы и сотрясением мозга он госпитализирован.

Стоит отметить, что, несмотря на то, что трагедии, в которых получают увечья и даже гибнут дети из-за падающих ворот, происходят с пугающей регулярностью в различных субъектах РФ уже не один год, должностные лица школ и ответственные за дворовые площадки продолжают подходить к вопросу безопасности несовершеннолетних с преступной халатностью.