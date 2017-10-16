В Москве эвакуируют посетителей и сотрудников ТРЦ «Золотой Вавилон»

Москва, , 12:29 — REGNUM Причиной эвакуации посетителей и сотрудников ТРЦ «Золотой Вавилон» в Москве стало обнаружение бесхозного предмета, передают 16 октября «Известия» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

Сотрудник ТРЦ сообщил, что эвакуация не учебная и проводится по распоряжению руководства после анонимного звонка.

«В данный момент проводится эвакуация из здания ТРЦ «Золотой Вавилон Ростокино». Мы обязательно сообщим, когда ТРЦ будет функционировать в обычном режиме», — сказал сотрудник торгово-развлекательного центра.

13 октября в Москве была объявлена эвакуация из башни «Меркурий» Москва-Сити. По данным источников, в районе 13 и 14 этажей возникло задымление, и сработала пожарная сигнализация.

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