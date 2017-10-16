В Петербурге задержан водитель, намеренно сбивший пешеходов: один погиб

Санкт-Петербург, , 12:24 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержан 20-летний водитель автомобиля BMW 520, который намеренно сбил группу пешеходов в одном из дворов Калининского района. В результате наезда один молодой человек скончался, еще двое получили травмы.

Возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ «Убийство» и «Покушение на убийство», сообщили 16 октября в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу.

По данным следствия, в ночь на 15 октября во дворе одного из домов по улице Замшина у подозреваемого произошел конфликт с компанией молодых людей.

После этого подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел в свой автомобиль BMW и совершил наезд на потерпевших. Один из них, 1989 года рождения, через несколько часов скончался в больнице, еще два человека госпитализированы, их жизнь вне опасности.

Решается вопрос об аресте подозреваемого, расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщается в петербургском паблике «ДТП и ЧП» в соцсети, во время наезда на людей водитель BMW на большой скорости проехал передними колёсами по голове и туловищу мужчины, который впоследствии скончался в Елизаветинской больнице. Травмы получили двое молодых людей в возрасте 25 лет. Также были задеты несколько припаркованных автомобилей.

«Семья погибшего осталась без кормильца, а двухлетний ребёнок без отца», — отмечается в сообщении администраторов группы.

Также там высказывается версия, что владелец автомобиля BMW якобы является внуком «влиятельной дамы, связанной с морским портом Санкт-Петербурга», а дорогой автомобиль он получил в подарок от родственников.

«Просьба всем очевидцам данного происшествия подойти в 21 отдел полиции для дачи показаний», — обращаются к петербуржцам в социальной сети.