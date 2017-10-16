В Ухте живодер «постирал» кота в машинке

Ухта, Коми, , 11:29 — REGNUM В Коми по факту убийства кота в стиральной машине, совершенного 37-летним жителем Ухты, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

По данным полиции, мужчина находился в нетрезвом состоянии, когда засунул животное в стиральную машинку. Экзекуцию он снял на видео, которое позже выложил в социальные сети и отправил хозяйке кота.

Животное принадлежало 24-летней возлюбленной подозреваемого. Дело возбуждено по статье «Жестокое обращение с животными», мужчина находится под подпиской о невыезде.

По данным СМИ, мужчина лишь в январе вышел из тюрьмы, он был судим за убийство, разбой, угон и поджог.