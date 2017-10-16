Почти три тысячи жителей Тосно в Ленобласти остались без электроснабжения

Тосно, Ленинградская область, , 11:25 — REGNUM Рано утром без электроснабжения остались 2800 жителей города Тосно Ленинградской области. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 октября в пресс-службе ЛОЭСК, сообщение об аварии поступило в диспетчерскую службу в 8:22.

«Без напряжения оказалось 34 трансформаторные подстанции. Без электроснабжения оказалось 2,8 тысячи потребителей, а также районная больница и станция переливания крови. Соцобъекты запитали по резервной схеме уже через 20 минут — в 8:40», — сообщили энергетики.

В настоящее время продолжаются работы по подключению потребителей. Так, по состоянию на 9:25 без напряжения оставались три трансформаторные подстанции — 350 человек. Аварийная бригада работает на месте, выясняются причины происшествия.