Минздрав Московской области: вызов «скорой» актеру Марьянову был отменен

Лобня, Московская область, , 11:19 — REGNUM Вызвавшие «скорую помощь» актеру Дмитрию Марьянову самостоятельно отменили вызов через несколько минут, передает 16 октября ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Московской области.

«По результатам служебной проверки установлено, что вызов поступил в 19:03 мск. В 19:07 мск звонившие отменили вызов, сообщив, что привезут Марьянова в больницу самостоятельно», — сообщили в ведомстве.

Как ранее сообщали в областном Минздраве, после смерти Марьянова началась проверка информации о том, что актер мог скончаться из-за отказа скорой помощи выехать на вызов. Для этого был прослушан диалог диспетчера с вызывавшими «скорую».

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Дмитрий Марьянов скоропостижно скончался в Подмосковье на 48 году жизни. Источник в правоохранительных органах уточнил, что причиной смерти Марьянова стал оторвавшийся тромб.

Известность актеру принесли съемки в детской музыкальной сказке «Выше Радуги». Артист также снялся в фильмах и сериалах «Небесный суд», «Игра в правду», «Дорогая Елена Сергеевна», «Любовь», «Графиня де Монсоро», «Досье Детектива Дубровского», «Личная жизнь следователя Савельева», «Черный город», «День Радио» и др.

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