Убийство в центре Москвы назвали заказным

Москва, , 10:52 — REGNUM Утром 16 октября в центре Москвы был застрелен мужчина, предположительно, уроженец Армении. Следователи ГСУ СК РФ по городу Москве возбудили уголовное дело по факту убийства, сообщается на сайте ведомства.

«По улице Новослободской в городе Москве, неизвестные совершили не менее четырех выстрелов в мужчину 1979 года рождения. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Источник в правоохранительных органах пояснил изданию «Лента.ру», что уроженец Армении выходил из своего автомобиля, когда был застрелен киллером.

«По характеру убийство похоже на заказное», — предположил собеседник, указав, что убийца выпустил в него несколько пуль.

Уголовное дело в отношении неизвестного возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

На месте убийства работают следователи и криминалисты, проводится комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению. Расследование уголовного дела продолжается.

5 октября в центре Москвы был убит бизнесмен Арсен Папазян. По факту убийства следственный комитет России возбудил уголовное дело.

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