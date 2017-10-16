На Украине найдено тело основателя «Азова»*

Харьков, Украина, , 10:55 — REGNUM В лесу под Харьковом найдено тело одного из основателей националистического полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Виталия Княжеского. Об этом сообщил депутат Верховной Рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук на своей странице в Twitter.

«В лесу под Харьковом найдено тело Виталия Княжеского (Витуса)», — написал Мосийчук.

Погибший был активистом неонацистской праворадикальной организации «Патриот Украины» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также одним из основателей батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), где отвечал за вооружение.

«Говорят, самоубийство. Не могу поверить! Не укладывается в голове», — добавил он.

Напомним, ранее один из основателей «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Андрей Билецкий заявил, что боевые действия с Донбасса переносятся в Киев.

Об этом свидетельствуют, по его словам, убийства в Киеве журналиста Павла Шеремета, полковника украинской разведки Максима Шаповалова, а также ряда других украинских офицеров.

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Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2014 года на Украине вспыхнула гражданская война после того, как жители Донецкой и Луганской областей не поддержали государственный переворот в Киеве, в результате которого к власти пришли радикальные националисты. Новые власти направили вооруженную армию и националистические батальоны, в том числе «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), против мирных жителей Донбасса.

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