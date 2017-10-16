ИГИЛ* взяла на себя ответственность за теракты на Синайском полуострове

Каир, , 10:40 — REGNUM

Один из филиалов террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взял на себя ответственность за серию терактов на Синайском полуострове, в результатекоторой погибло девять военнослужащих, еще по меньшей мере 37 получили ранения, сообщает Associated Press.

Такую информацию боевики распространили посредством своего агентства Aamaq.

По официальным данным, численность жертв нападения увеличилась до девяти человек в ночь на 16 октября. Как сообщили в армии страны, в результате нападения вооруженными силами было уничтожено 24 экстремистов.

Напомним, нападения на ряд блокпостов египетской армии, распложенных на Синайском полуострове, были совершены 15 октября поблизости от города Шейк Сууэид.