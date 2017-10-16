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Мужчину застрелили в центре Москвы

Происшествия

По данному факту было возбуждено уголовное дело

Мужчину застрелили в центре Москвы
Geoffrey Fairchild
Стрельба

Москва, 16 октября 2017, 10:38 — REGNUM  Неизвестные застрелили мужчину в центре Москвы. Об этом сообщает главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по столице.

Преступление было совершено в понедельник, 16 октября, вблизи жилых домов по улице Новослободской.

«Неизвестные совершили не менее четырех выстрелов в мужчину 1979 года рождения, — говорится в сообщении. — От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия».

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное оборот оружия).

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут поиск злоумышленников.

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Незаконный оборот оружия и борьба с ним