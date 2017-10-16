В теракте в Сомали пострадала дипломатическая миссия Катара

Могадишо, , 10:25 — REGNUM Дипломатическая миссия Катара пострадала в результате теракта в столице Сомали Могадишо, жертвами которого стали более 270 человек, сообщает Press Association.

С таким заявлением 16 октября выступил глава МИД расположенной в Персидском заливе страны Мухаммед бен Абдулрахман Аль Тани в своем микроблоге в Twitter.

«Нападение на дипломатическую миссию Катара в Могадишо не заставит нас отказаться от поддержки демократии, безопасности и стабильности Сомали», — отметил он.

При этом он не уточнил, пострадал ли кто-либо из граждан Катара в ходе теракта.

Напомним, крупнейший в истории страны теракт произошел 14 октября в Могадишо. Взрывное устройство находилось в грузовике, в результате взрыва которого погибло по меньшей мере 276 человек, более 300 получили ранения.

Власти Сомали возлагают ответственность на группировку «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), неоднократно осуществлявшую акты насилия в стране. Официально на данный момент о своей причастности к теракту не заявила ни одна группировка.