Задержанные в Дагестане планировали устроить теракт на фестивале молодежи

Махачкала, , 10:00 — REGNUM Задержанные в Дагестане и Москве сторонники террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) готовили серию терактов в отношении участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов, прибывших в Махачкалу. Об этом сообщает Коммерсант.ru.

В Национальном антитеррористическом комитете сообщили о четырех задержанных, отметив, что причастных к подготовке терактов могло быть больше. Все задержанные являются выходцами из Дагестана.

Объектами для нападения должны были стать около 50 человек из 30 стран, прибывших в Махачкалу для участия в ВФМС.

В ходе допросов задержанные рассказали, где устроили тайники. Первый их них был найден в начале октября в недостроенном здании. В тайнике нашли две самодельные бомбы общей мощностью 200 г в тротиловом эквиваленте.

Еще одну бомбу мощностью 50 г в тротиловом эквиваленте обнаружили в том же месте 14 октября. К конструкции взрывного устройства был прикреплен магнит. Вероятно, террористы намеревались прикрепить его к днищу автомобиля или другой металлической поверхности.

Сообщается, что выйти на сторонников ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), помогла длительная оперативная работа. Большую роль в этом сыграли переписки задержанных в Сети. Именно из их сообщений правоохранители выяснили, что террористы планировали осуществить нападения, выбирали оружие и искали информацию об изготовлении самодельных взрывных устройств.

Ранее сообщалось, что в Сирии террористы-смертники подорвали три автомобиля в толпе беженцев. Жертвами теракта стали минимум 180 человек. Ответственность за взрывы взяла на себя группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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