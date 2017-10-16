Автобус с туристами съехал в кювет в Ставропольском крае

Ставрополь, , 09:32 — REGNUM Экскурсионный автобус 15 октября съехал в кювет в Ставропольском крае. Пострадали по меньшей мере пять человек, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Ставрополью.

«На 25-ом километре автодороги «Александровское — Буденновск» произошел съезд с трассы в кювет без последующего опрокидывания экскурсионного микроавтобуса «Фольксваген», следовавшего по маршруту «Железноводск — Элиста», — говорится в сообщении.

На момент аварии в автобусе находилось 19 человек. Шестеро из них доставили в больницу Новоселицкого района. После обследования трех пассажиров госпитализировали.

Как сообщают в управлении ГИБДД, пострадали пять человек — 71-летний и 57-летняя жители Карелии, 42-летняя жительница Самары, 60-летний и 62-летняя жители Костромской области.

«У большинства констатированы ушибы поясничного отдела и травмы головы, у одного — перелом носа», — сказали в пресс-службе.

Пассажиров микроавтобуса временно разместили в Доме культуры села Журавское, после чего дополнительным рейсом направили в Железноводск.

По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что водитель не справился с управлением. Проводится проверка.

Ранее сообщалось, что автобус со сборной Украины по самбо съехал в кювет и завалился на бок по дороге на молодежный чемпионат мира в Сербии. Инцидент произошел в Закарпатье. В результате ДТП пострадали две девушки, их госпитализировали с переломами.

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