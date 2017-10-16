В результате обрушения здания на юге Индии погибло пять человек

Бангалор, Индия, , 09:27 — REGNUM

По меньшей мере пятеро человек погибло, еще несколько получили ранения 16 октября в результате обрушения многоэтажного дома на юге Индии, сообщает Reuters.

Инцидент произошел в густонаселенном районе города Бангалор. По официальным данным, причиной случившегося стал взрыв бытового газового баллона.

«Пять человек погибли и пять удалось пасти», — заявил министр по делам развития и городского планирования КелачандраДжозеф Джордж.

В настоящий момент ведутся спасательные работы.