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В результате обрушения здания на юге Индии погибло пять человек

Происшествия

Еще несколько получили ранения

Бангалор, Индия, 16 октября 2017, 09:27 — REGNUM  

По меньшей мере пятеро человек погибло, еще несколько получили ранения 16 октября в результате обрушения многоэтажного дома на юге Индии, сообщает Reuters.

Инцидент произошел в густонаселенном районе города Бангалор. По официальным данным, причиной случившегося стал взрыв бытового газового баллона.

«Пять человек погибли и пять удалось пасти», — заявил министр по делам развития и городского планирования КелачандраДжозеф Джордж.

В настоящий момент ведутся спасательные работы.

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