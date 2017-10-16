Американский уголь пришел в Одессу: судно повредило причал

Одесса, Украина, , 08:53 — REGNUM Судно Victoria, перевозившее вторую партию американского угля на Украину, повредило причал порта Южный под Одессой, сообщает Odessa.net.ua.

Сообщается, что инцидент произошел из-за ошибки лоцмана.

«По предварительным данным, 12 октября лоцман судна водоизмещением более 100 тыс. тонн, прибывшего из США с грузом угля, повредил стенку причала №8», — говорится в сообщении.

Есть вероятность того, что из-за повреждения порт не сможет около года принимать грузы. Помимо этого, государственному предприятию нанесен ущерб, оцененный в сотни миллионов гривен.

Судно Victoria везло 60 тыс. тонн энергетического угля. Всего Украина планирует закупить в Пенсильвании 2 млн тонн угля.

Напомним, первую партию американского угля Украина получила в конце августа. Поставка осуществлялась в рамках договоренностей, достигнутых президентом Украины Петром Порошенко с администрацией президента США в Вашингтоне в конце июня.

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