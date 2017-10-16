Семь человек пострадали от взрыва на нефтяной платформе в США

Новый Орлеан, США, , 08:39 — REGNUM Взрыв на нефтяной платформе в озере Пончартрейн (Луизиана, США) привел к жертвам среди обслуживающего персонала, пострадали семь человек, сообщает 16 октября AP со ссылкой на представителя полицейского управления города Кеннер Брайана Макгрегора.

По его словам, взрыв произошел вечером 15 октября. Сразу после поступления информации к месту происшествия были направлены спасательные лодки. На месте были обнаружены семь пострадавших с травмами разной степени тяжести. Макгрегор пояснил, что количество жертв может увеличиться.

Пятеро пострадавших были доставлены в университетский медицинский центр с травмами, характерными для взрыва. Они находятся в критическом состоянии, сообщил директор службы неотложной медицинской помощи восточного округа Джефферсон Майк Гилло.

Двое других пострадавших находятся в стабильном состоянии в больнице округа. Поисково-спасательные работы продолжаются. О погибших не сообщалось.

Местные власти признали, что существует опасность попадания нефти в озеро. Поэтому главной задачей местного пожарного департамента является локализация утечки. На качество питьевой воды авария в озере не повлияет, потому что ее доставляют из реки Миссисипи.

Ранее в на притоке Невы с помощью с квадрокоптера установили источник разлива нефти. Росприроднадзор возбудил дело об административном правонарушении по факту загрязнения рек Славянки и Невы.

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