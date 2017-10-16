В Подмосковье проверят скорую помощь из-за смерти Марьянова

Москва, , 07:41 — REGNUM Министерство здравоохранения Московской области проверит информацию о том, что актер Дмитрий Марьянов скончался из-за отказа скорой помощи выехать на вызов.

«Диалог диспетчера прослушивается. Данная информация проверяется в служебном порядке», — сказали в пресс-службе Минздрава Московской области.

Напомним, Марьянов умер вечером 15 октября. Друзья актера 20 минут уговаривали врачей скорой помощи выехать к мужчине, которому внезапно стало плохо. Медики заявили, что не могут оперативно приехать на вызов из-за большого количества других вызовов.

После этого друзья решили самостоятельно отвезти Марьянова до больницы, однако по дороге актер скончался. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

Также сообщалось, что в последнее время Дмитрий Марьянов испытывал проблемы со здоровьем. Не так давно актера со съемок доставили в больницу с кровоизлиянием.

Отметим, что в России уже более года действует регламент, по которому скорая помощь в экстренных случаях должна приехать к пациенту в течение 20 минут.

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