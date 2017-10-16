Из-за тайфуна «Ханун» в Китае экстренно эвакуировали 37 тыс. человек

Пекин, , 07:27 — REGNUM Из-за тайфуна «Ханун» на юге Китая экстренно эвакуировали почти 37 тыс. человек, сообщает 16 октября агентство «Синьхуа».

Основной удар стихии пришелся на города Чжаньцзян, Янцзян, Цзянмэнь и Маомин, где накануне из-за проливных дождей и сильного ветра были закрыты все туристические объекты. Порывы ветра тайфуна достигают 28 м/с.

Отмечается, что за последние дни небезопасный район покинули 38 тыс. туристов, свыше 48 тыс. рыболовецких судов были вынуждены вернуться в порты провинции.

В настоящее время тайфун перемещается на юго-запад со скоростью около 15 км/ч и постепенно теряет свою силу. В южной провинции Хайнань из-за шторма закрыли все детские сады и школы, кроме того на острове приостановлена работа высокоскоростных железнодорожных магистралей, а также временно прекращено паромное сообщение через пролив Цюнчжоу.

Сообщается, что «Ханун» стал 20-м тропическим штормом, который зародился в тихоокеанском регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября в результате непрекращающихся ливней, обрушившихся на центральные провинции Китая, погиб один человек, было разрушено более 200 зданий и эвакуировано более 1,5 тыс. человек.

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