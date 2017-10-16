Брошенный экипаж сахалинской шхуны Nine Lucky вернулся домой

Южно-Сахалинск, , 07:03 — REGNUM Экипаж брошенной в китайском порту Далянь сахалинской краболовной шхуны Nine Lucky вернулся домой. Как сообщили моряки, судовладелец погасил долг по заработной плате, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Сегодня мы получили сообщение от экипажа шхуны, в котором они поблагодарили Дальневосточную региональную организацию РПСМ за оказанную помощь и просили передать благодарность редакции ИА REGNUM за оперативное освещение ситуации, в которую они попали. К ситуации подключилась, тоже очень оперативно, Дальневосточная транспортная прокуратура. Сегодня люди дома, деньги им выплачены», — рассказал председатель Дальневосточной региональной организации Морского профсоюза России (ДВРО РПСМ) Николай Суханов.

Напомним, 13 октября в офис ДВРО РПСМ пришло электронное сообщение от экипажа Nine Lucky. Люди сообщили, что оставлены судовладельцем в китайском порту Далянь без средств к существованию. Экипаж также рассказал о странном крюинге (агентстве по найму экипажей на суда) во Владивостоке. Эта организация отправила людей на работу к иностранному работодателю, не оформив должным образом контракты. Между тем, по данным ДВРО РПСМ, данный крюинг не имеет лицензии на подобный вид деятельности.

«Мы обратились в транспортную прокуратуру Приморского края с просьбой проверить деятельность данного агентства», — сообщил Николай Суханов.

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Как сообщало ИА REGNUM, крупнейшие морские управляющие компании мира приняли решение никогда не иметь дел с судовладельцами, которые хоть раз бросали экипажи своих судов в чужих странах без возможности репатриации на родину. Семь крупнейших компаний, ежегодно дающих работу 120 тыс. моряков, объединились в борьбе за цивилизованный бизнес в море. По данным, озвученным в ходе Лондонской международной недели судоходства, только с 1 января 2017 года и по сегодняшний день брошенными остаются 400 моряков. Руководители крупнейших морских управляющих компаний мира назвали ситуацию «позором для отрасли».

Председатель Дальневосточной региональной организации РПСМ Николай Суханов попросил транспортную прокуратуру Приморского края обратить особое внимание на деятельность крюинговых агентств — по данным, которые моряки и рыбаки размещают на своих профессиональных форумах в интернете, в одном только Владивостоке их действует более 90, причем как минимум половина агентств не имеет лицензии, ни за что не отвечает и не может гарантировать морякам безопасность.