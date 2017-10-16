Строители космодрома «Восточный» приостановили голодовку

Благовещенск, , 06:21 — REGNUM Строители космодрома «Восточный», объявившие 13 октября голодовку, приняли решение её приостановить после того, как им пообещали поэтапно выплатить задолженность по заработной плате, которая копится с апреля 2017 года, сообщает ИА REGNUM.

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Сотрудники ГВСУ №6 (бывший «Дальспецстрой») объявили голодовку 13 октября, требуя выплатить им долги, которые копятся с апреля. Одна из участников акции Ирина Зинатова рассказала РИА «Восток-Медиа», что руководство компании вышло с ними на связь, и пообещало поэтапно погасить задолженность. Якобы первые выплаты будут сделаны в октябре.

По словам сотрудницы бывшего «Дальспецстоя», голодовка приостановлена до 18 октября — в этот день с людьми должен встретиться гендиректор Андрей Назаров.

Как сообщало ИА REGNUM, работники бывшего «Дальспецстроя» 10 октября вышли на митинг к зданию полпредства президента России на Дальнем Востоке. Таким образом люди планировали обратить внимание федеральных властей к их бедственному положению: долги по зарплате исчисляются сотнями тысяч рублей.