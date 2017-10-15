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В Киеве столкнулись маршрутка и пять автомобилей

Происшествия

ДТП произошло в воскресенье, 15 октября, на бульваре Перова

Киев, 15 октября 2017, 23:20 — REGNUM  Шесть транспортных средств столкнулись в столице Украины. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

ДТП произошло в воскресенье, 15 октября, на бульваре Перова. По последним данным, в результате аварии пострадали 4 человека.

«Столкнулись шесть транспортных средств: Audi, ГАЗЕЛЬ, Богдан — маршрутный автобус, Volkswagen, Alfa Romeo и Volkswagen», — передает вещатель.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.

Причины ДТП пока неизвестны.

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Дорожно-транспортные происшествия