В Киеве столкнулись маршрутка и пять автомобилей

Киев, , 23:20 — REGNUM Шесть транспортных средств столкнулись в столице Украины. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

ДТП произошло в воскресенье, 15 октября, на бульваре Перова. По последним данным, в результате аварии пострадали 4 человека.

«Столкнулись шесть транспортных средств: Audi, ГАЗЕЛЬ, Богдан — маршрутный автобус, Volkswagen, Alfa Romeo и Volkswagen», — передает вещатель.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.

Причины ДТП пока неизвестны.