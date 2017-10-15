В Киеве столкнулись маршрутка и пять автомобилей

Киев, 15 октября 2017, 23:20 — REGNUM Шесть транспортных средств столкнулись в столице Украины. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».
ДТП произошло в воскресенье, 15 октября, на бульваре Перова. По последним данным, в результате аварии пострадали 4 человека.
«Столкнулись шесть транспортных средств: Audi, ГАЗЕЛЬ, Богдан — маршрутный автобус, Volkswagen, Alfa Romeo и Volkswagen», — передает вещатель.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.
Причины ДТП пока неизвестны.