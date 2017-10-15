В Сирии обнаружен склад ИГ* с оружием западного производства

Аль-Маядин, Сирия, , 17:10 — REGNUM Военнослужащие армии Сирии обнаружили крупный склад террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с иностранным оружием в городе Аль-Маядине в провинции Дейр эз-Зор. Об этом сообщил подполковник сирийских правительственных войск Рами Маувас в интервью RT.

«Склады здесь были просто громадные, — рассказал Маувас. — Я просто потрясен увиденным количеством оружия».

По его словам, на территории склада хранились тысячи единиц оружия и боеприпасов разного вида израильского, американского и западного производства.

14 октября официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что операция по уничтожению боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Аль-Маядине успешно завершена.

По его словам, штурмовым подразделениям армии Сирии удалось полностью освободить город от боевиков.

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