Во «Внуково» экстренно садится самолет «ЮТэйр» из-за аварийной ситуации

Москва, , 12:50 — REGNUM В московский аэропорт «Внуково» экстренно вернулся пассажирский самолёт авиакомпании «ЮТэйр», который должен был выполнить рейс из Москвы в Сургут, из-за аварийной ситуации на борту. Об этом сегодня, 15 октября, сообщают столичные СМИ со ссылкой на источник в авиационных кругах.

Сообщается, что рейс UT295 Москва — Сургут авиакомпании «ЮТэйр», вылетевший из московского аэропорта «Внуково» в 10:30, принял решение о возвращении в Москву из-за аварийной ситуации на борту.

Известно, что на борту самолета началось сильное задымление. Причина задымления не известна.

Самолёт кружит на аэропортом «Внуково» для того, чтобы выработать топлива и совершить экстренную посадку.