В университете Вирджиния в США произошла стрельба

Питерсберг, США, 15 октября 2017, 07:29 — REGNUM В Государственном университете Вирджиния, который расположен в американском городе Питерсберг, произошла стрельба. Об этом сегодня, 15 октября, сообщает Associated Press со ссылкой на местную полицию.
Сообщается, что в настоящее время университет закрыт.
Местная полиция разбирается в произошедшем.
Другие подробности пока не приводятся.
Напомним, США до сих пор не могут оправиться от стрельбы в Лас-Вегасе в ночь на 2 октября. Тогда 64-летний Стивен Пэддок открыл стрельбу с 32-го этажа гостиничного комплекса по посетителям фестиваля кантри-музыки.
В результатет инцидента погибли 59 человек, включая самого стрелка. Более 500 получили ранения.