В университете Вирджиния в США произошла стрельба

Питерсберг, США, , 07:29 — REGNUM В Государственном университете Вирджиния, который расположен в американском городе Питерсберг, произошла стрельба. Об этом сегодня, 15 октября, сообщает Associated Press со ссылкой на местную полицию.

Сообщается, что в настоящее время университет закрыт.

Местная полиция разбирается в произошедшем.

Другие подробности пока не приводятся.

Напомним, США до сих пор не могут оправиться от стрельбы в Лас-Вегасе в ночь на 2 октября. Тогда 64-летний Стивен Пэддок открыл стрельбу с 32-го этажа гостиничного комплекса по посетителям фестиваля кантри-музыки.

В результатет инцидента погибли 59 человек, включая самого стрелка. Более 500 получили ранения.