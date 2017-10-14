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Памятник участникам УПА* облили краской в Харькове

Происшествия

УПА* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Харьков, Украина, 14 октября 2017, 23:43 — REGNUM  В Харькове неизвестные облили краской памятник участникам Украинской повстанческой армии (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального управления нацполиции Украины.

«Неизвестные облили памятник воинам УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) красной краской в парке «Молодежный», — говорится в сообщении. — На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа».

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

«Полицией устанавливаются лица, причастные к данному правонарушению», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 октября в центре Киева завершился «Марш славы», организованный по случаю Дня защитника Украины и 75-летия создания «Украинской повстанческой армии» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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