В Москве и Махачкале задержаны готовившие теракты сторонники ИГ*

Москва, , 22:59 — REGNUM Четверо сторонников террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые готовили теракты в Дагестане, задержаны в Москве и Махачкале. Об этом, как передает RT, говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета (НАК).

«13 и 14 октября в Москве и Махачкале были задержаны четверо членов так называемой спящей ячейки этой преступной организации», — говорится в сообщении.

В комитете отметили, что выходцы из Дагестана уже дают признательные показания о связях с эмиссарами ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также подготовке терактов в местах массового пребывания людей в Дагестане.

В Махачкале сотрудники правоохранительных органов также обнаружили 2 тайника, которые принадлежали злоумышленникам. В этих схронах находились 3 самодельных взрывных устройства.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовных дел.