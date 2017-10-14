При крушении самолета в Кот-д’Ивуаре погибли граждане Молдавии

Ямусукро, 14 октября 2017, 21:53 — REGNUM В авиакатастрофе, произошедшей 14 октября в Кот-д`Ивуаре, погибли четыре гражданина Молдавии. Об этом сообщает телерадиокомпания ВВС.
«Все четверо погибших — граждане Молдавии, — передает вещатель. — Спастись удалось четырем французам и двум гражданам Молдавии».
Отмечается, что всего на борту грузового воздушного судна находились 10 человек. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.
Причины ЧП пока неизвестны.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 октября в воды Гвинейского залива упал грузовой самолёт, вылетевший из аэропорта столицы Кот-д'Ивуара — города Абиджана. Прибывшие на место крушения спасатели обнаружили тела четверых членов экипажа.
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