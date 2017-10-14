В Петербурге задержали мигранта, 8-летняя дочь которого угрожала «неверным»

Санкт-Петербург, , 18:44 — REGNUM Правоохранительные органы Санкт-Петербурга задержали и опрашивают таджикского мигранта из Узбекистана, малолетняя дочь которого на детской площадке во дворе обещала кару «неверным» и говорила о желании стать «шахидкой». Однако пока нет никаких свидетельств того, что эта семья может быть связана с радикальными исламистами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 14 октября источник в силовых структурах Петербурга.

Ранее один из петербургских порталов распространил информацию о том, что на детской площадке садоводства «Самсон» в деревне Малое Карлино Ломоносовского района Ленобласти 8-летняя девочка из семьи мигрантов в начале октября заявила, что «скоро станет шахидкой», а все «неверные будут гореть в аду», добавив, что этому ее научил папа. Очевидцы поступка девочки обратились в полицию, к проверке подключились и органы ФСБ.

Вскоре выяснилось, что семья мигрантов, в которой растет четверо детей, покинула арендованное жильё и уехала в неизвестном направлении, предположительно, в Санкт-Петербург.

По словам источника в правоохранительных органах, причиной переезда семьи мигрантов после этого инцидента стали финансовые трудности, а не попытка скрыться из-за подозрений в причастности к экстремизму.

«Это очень небогатые люди. Сами таджики, приехали из Узбекистана. Отец — таксист. Задолжали за квартиру за несколько месяцев, нечем платить — вот и пустились в бега», — сообщил источник.

Что же касается странного поведения девочки, то оно, по словам источника, объясняется религиозным характером семьи. Девочку там учат основам ислама, и она по-своему попыталась проповедовать во дворе, суля наказание «неверным».

Собеседник ИА REGNUM подчеркнул, что никаких оснований говорить о причастности этой семьи к радикальным направлениям ислама у «силовиков» в настоящее время не имеется. Тем не менее, окончательно прояснить ситуацию должен опрос отца семейства.