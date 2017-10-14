Суббота, 14 Октября 2017 года
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В Махачкале уничтожено самодельное взрывное устройство

Происшествия

Инцидент произошел в субботу, 14 октября, на проспекте Петра I

В Махачкале уничтожено самодельное взрывное устройство
Шамиль Магомедов
Махачкала

Махачкала, 14 октября 2017, 16:33 — REGNUM  В Дагестане обнаружено и обезврежено взрывное устройство мощностью 50 граммов в тротиловом эквиваленте. Об этом сообщил РИА «Дагестан» представитель Управления ФСБ России по региону.

Инцидент произошел в субботу, 14 октября, на проспекте Петра I в Махачкале.

«Уничтоженная бомба имела мощность 50 грамм в тротиловом эквиваленте, — сказал источник. — Она представляла собой устройство с магнитной пластиной и выведенными проводами».

Источник также добавил, что при попытке уничтожить самодельное взрывное устройство с помощью накладного заряда оно сработало. При взрыве никто не пострадал.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.

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