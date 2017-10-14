Лесные пожары в Калифорнии: Дым окутал Сан-Франциско и Сакраменто

Сан-Франциско, США, , 03:45 — REGNUM Небо над Сан-Франциско и Сакраменто заволокло дымом от приближающихся лесных пожаров, многие жители испытывают проблемы с дыханием, передает Associated Press.

В больницах Сан-Франциско растет число обращений с обострениями астмы, болями в груди и другими затруднениями дыхания. Городские власти уже рекомендовали людям с респираторными заболеваниями, а также детям и пожилым людям, не покидать домов.

При этом огонь находится еще достаточно далеко от Сан-Франциско — до ближайшего крупного очага возгорания около 70 километров.

Однако ситуация в округах Напа и Сонома продолжает ухудшаться. Пожарные не справляются с распространением огня, от пожаров гибнет все больше человек.

На данный момент известно, что от огня в северной Калифорнии погибло 32 человека, сотни все еще числятся пропавшими без вести.

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