Лайнер из ОАЭ совершил экстренную посадку в Австралии

Аделаида, Австралия, , 03:07 — REGNUM Лайнер компании Etihad Airways совершил экстренную посадку в аэропорту Аделаиды, передает Reuters.

Самолет Boeing 777 c 349 пассажирами на борту направлялся из Абу-Даби в Сидней, однако был вынужден прервать полет из-за задымления на борту.

Все пассажиры лайнера были эвакуированы. По предварительной информации, никто из них не пострадал.

В настоящий момент инженеры и экипаж самолета устанавливают причины задымления, которое вызвало необходимость срочной посадки.

Напомним, в августе 2016 года в схожих обстоятельствах лайнер Boeing 777 авиакомпании Emirates совершил экстренную посадку в аэропорту Дубая. Причиной посадки был пожар на борту, который потушить не удалось — самолет полностью сгорел.

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