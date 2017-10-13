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Президент Исландии сломал нос, принимая ванну

Происшествия

В настоящее время Гвюдни Йоуханнессон чувствует себя хорошо

Президент Исландии сломал нос, принимая ванну
Иллюстрация: Kremlin.ru
Гвюдни Йоуханнессон

Рейкьявик, 13 октября 2017, 23:53 — REGNUM  Президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон сломал нос во время приёма ванны. Об этом сам политик сообщил 13 октября в социальной сети Facebook.

«Тёплая и уютная ванна прошлым вечером оказалась слишком горячей и уютной», — написал президент.

По словам Йоуханнессон, он также получил ссадину на лбу. После инцидента он был немедленно доставлен в больницу, где ему наложили швы.

Глава государства добавил, что в настоящее время чувствует себя хорошо.

Напомним, сегодня также стало известно, что вице-премьер РФ Аркадий Дворкович сломал руку.

По его собственным словам, это произошло во время занятия спортом, однако он «не помнит», где именно и в какой момент это произошло.

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