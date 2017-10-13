Президент Исландии сломал нос, принимая ванну

Рейкьявик, , 23:53 — REGNUM Президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон сломал нос во время приёма ванны. Об этом сам политик сообщил 13 октября в социальной сети Facebook.

«Тёплая и уютная ванна прошлым вечером оказалась слишком горячей и уютной», — написал президент.

По словам Йоуханнессон, он также получил ссадину на лбу. После инцидента он был немедленно доставлен в больницу, где ему наложили швы.

Глава государства добавил, что в настоящее время чувствует себя хорошо.

Напомним, сегодня также стало известно, что вице-премьер РФ Аркадий Дворкович сломал руку.

По его собственным словам, это произошло во время занятия спортом, однако он «не помнит», где именно и в какой момент это произошло.