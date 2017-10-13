В Стамбуле неизвестный мужчина открыл огонь по группе школьников

Стамбул, Турция, , 19:56 — REGNUM В Стамбуле неизвестный открыл огонь по группе школьников в городском районе Пендик. Об этом сегодня, 13 октября, сообщает CNN Turk.

Сообщается, что неизвестный мужчина, вооружённый охотничьим ружьём, открыл огонь по группе школьников в стамбульском районе Пендик.

В результате стрельбы одна школьница скончалась на месте, ещё двое учащихся получили огнестрельные ранения.

Злоумышленник пытался скрыться с места преступления, однако подоспевшей полиции удалось его задержать. Мотивы стрелка уточняются.