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В Стамбуле неизвестный мужчина открыл огонь по группе школьников

Происшествия

Один из учеников погиб

Стамбул, Турция, 13 октября 2017, 19:56 — REGNUM  В Стамбуле неизвестный открыл огонь по группе школьников в городском районе Пендик. Об этом сегодня, 13 октября, сообщает CNN Turk.

Сообщается, что неизвестный мужчина, вооружённый охотничьим ружьём, открыл огонь по группе школьников в стамбульском районе Пендик.

В результате стрельбы одна школьница скончалась на месте, ещё двое учащихся получили огнестрельные ранения.

Злоумышленник пытался скрыться с места преступления, однако подоспевшей полиции удалось его задержать. Мотивы стрелка уточняются.

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