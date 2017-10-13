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В Москве неизвестные закидали дымовыми шашаками информационный центр НАТО

Происшествия

Нападавших ищут

Москва, 13 октября 2017, 19:01 — REGNUM  В Москве неизвестные метнули дымовые шашки в здание информационного центра военного блока НАТО. Об этом сегодня, 13 октября, сообщают столичные СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что неизвестные закидали дымовыми шашками здание информационного центра Североатлантического альянса в Москве, расположенное на Мытной улице. Нападавшие скрылись в неизвестном направлении.

В данный момент правоохранительные органы ведут поиск нападавших.

О пострадавших в результатет инцидента не сообщается.

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