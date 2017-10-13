Обрушение строительных лесов на объекте «Транснефти»: ранены 22 человека

Киров, , 18:07 — REGNUM В результате обрушения строительных лесов на диспетчерской станции «Транснефти» в Кировской области пострадали 22 человека. Об этом сегодня, 13 октября, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кировской области.

Сообщается, что инцидент произошел на линейной производственно-диспетчерской станции «Лазарево» в одноименном населенном пункте. Рабочие выполняли покраску резервуара для хранения нефти на 50 тысяч тонн. В какой-то момент строительные леса, на которых находились рабочие, обрушились.

В результате обрушения пострадали 22 человека. Все они были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

В АО «Транснефть-Прикамье» сообщили, что инцидент никак не повлиял на работу предприятия. У местных властей нет туда доступа, так как это объект режимный.

Ответственность за произошедшее руководство «Транснефти» возлагает на подрядную организацию ООО «Спецстрой-Сервис», которая выполняла работы по строительству резервуара для хранения нефти. Скорее всего, речь идёт о нарушении техники безопасности при выполнении работ.

На место происшествия уже вызваны руководство и представители компании.