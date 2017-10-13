Райффайзенбанк эвакуирует все московские офисы после звонка о минировании

Москва, , 17:22 — REGNUM Райффайзенбанк проводит эвакуацию всех своих офисов в Москве, включая call-центр, сообщается 13 октября на официальной странице банка в Facebook.

Уточняется, что эти мероприятия вызваны анонимным сообщением о минировании, в котором не содержалось указания адреса заминированного офиса.

«К нам поступил сигнал о возможном заложенном взрывном устройстве без указания конкретной локации», — написано на странице организации.

«Мы приняли решение о проведении краткосрочной эвакуации с одновременной проверкой всех офисов банка, включая call-центр», — уведомляет Райффайзенбанк своих клиентов и партнеров.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала волны анонимных звонков о минировании различных зданий, организаций и учреждений в России была проведена эвакуация более 900 тыс. человек.

В частности, 9 октября из 14 школ города Чебоксары после сообщения о минировании были эвакуированы более 13 тысяч учеников.

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